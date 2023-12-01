Цена на российскую нефть резко снизилась

Минфин сообщил о падении цены на российскую нефть Urals до 72,84 доллара

В ноябре средняя цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals снизилась более чем на десять процентов по сравнению с октябрем, до 72,84 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Средняя стоимость сорта Brent за тот же период сложилась на уровне 83,12 доллара за баррель. Таким образом средний дисконт Urals к эталонному сорту достиг 10,26 доллара.

По итогам 11 месяцев 2023 года средняя цена на Urals составила 62,89 доллара за баррель. Это на 15 долларов ниже, чем за тот же период в 2022 году, однако на 2,89 доллара выше, чем установленный западными странами потолок цен на российскую нефть. В октябре Urals продавался в среднем по 81,52 доллара, а дисконт к Brent был равен 9,67 доллара.

Ранее сообщалось, что США в последний месяц усилили контроль за соблюдением санкций против российской нефти. В частности, были введены санкции против трех танкеров, которые участвовали в транспортировке партий сырья, а греческие судовладельцы получили письма с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией.

Угроза была воспринята всерьез, и в ноябре греческие танкеры сократили перевозки нефти из России на четверть. По сравнению с июнем транспортировка российской нефти с помощью греческих судов сократилась уже на 60 процентов. Также после ужесточения давления морской экспорт нефти упал до минимума за последние три месяца.

Такую политику США позволяет проводить относительно низкие цены на нефть, сложившиеся за счет ослабления спроса. Повлиять на ситуацию пытается ОПЕК+, но по итогам саммита 30 ноября, где объявили порядок нового сокращения добычи, нефтяные котировки снизились.