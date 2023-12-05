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10:21, 5 декабря 2023Экономика

Российские власти решили не отказываться от новых пошлин

«Ведомости»: правительство отказалось от пересмотра курсовых пошлин до 2024 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В правительстве решили до конца года не продолжать дискуссию о пересмотре списка плательщиков пошлин, привязанных к курсу рубля, которые действуют с 1 октября. Об этом со ссылкой на источник, близкий к кабмину, пишут «Ведомости».

В комментарии одной из компаний, просивших отменить для нее платежи, Минфин ответил, что предпосылок для корректировки нет. Однако собеседник издания указал, что в следующем году смягчение требований возможно, вопрос обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Вариантов такого смягчения два. Первым станет освобождение от новых пошлин для отраслей, а вторым — компенсирующие субсидии для конкретных предприятий. Основным фактором станет высокая доля импорта, а условием — падение рентабельности. При этом рассматриваться будут только обращения, которые подкреплены подробными расчетами.

Представитель Минпромторга рассказал, что в настоящее время рассматриваются 70 запросов на исключение из-под пошлин экспортируемой продукции. Работа ведется во взаимодействии с Минэкономразвития, Минфином, ФАС и иными заинтересованными ведомствами.

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В свою очередь, представитель Минэкономразвития отметил, что от бизнеса поступают различные обращения по данному вопросу, и ряде случаев они выглядят обоснованными. Однако никаких решений по товарным позициям не принято.

Курсовые пошлины введены для поддержки рубля. При среднем курсе российской валюты менее 80 рублей за доллар сборы обнуляются, а максимума в семь процентов они достигают при курсе выше 95 рублей. По состоянию на 5 декабря доллар на Мосбирже торгуется выше 91 рубля.

Полтора месяца назад один из крупнейших производителей рыбных консервов в Калининградской области, группа компаний «За родину» прекратила поставки своей продукции за рубеж, потому что с учетом новых пошлин такая торговля приносила бы убытки.

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      Платон Щукин
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