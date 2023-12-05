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08:00, 5 декабря 2023Экономика

Курс евро превысил 99 рублей

Курс евро впервые за месяц превысил 99 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В начале утренней сессии курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей, в последний раз на таком уровне европейская валюта находилась 7 ноября, свидетельствуют данные площадки. На максимуме он доходил до 99,21 рубля.

Курс доллара также растет до 91,52 рубля. Ослабление российской валюты продолжается с конца прошлой недели, это происходит на фоне завершения налогового периода и снижения нефтяных котировок.

По состоянию на вторник, 5 декабря, стоимость барреля Brent опускается ниже 78 долларов. Таким образом рынок отреагировал на результат саммита ОПЕК+, на котором стороны договорились о новом сокращении добычи, однако итоги оказались противоречивыми.

Курс доллара от TradingView

Рубль начал укрепляться в октябре, когда правительство России сначала ввело курсовые пошлины, а затем президент страны Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручке. Российская валюта за полтора месяца укрепилась на десять процентов, но затем на валютном рынке сформировалась обратная тенденция.

Поддержать последнюю может снижение нефтегазовых доходов. По итогам ноября стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals снизилась более чем на десять процентов.

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      Платон Щукин
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