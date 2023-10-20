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14:03, 20 октября 2023Экономика

Кильки в томате «За родину» прекратили отправлять за рубеж

Завод рыбных консервов «За родину» остановил экспорт продукции из-за убытков

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Один из крупнейших производителей рыбных консервов в Калининградской области, группа компаний «За родину» прекратила поставки своей продукции за рубеж, потому что с учетом новых пошлин, привязанных к курсу рубля, они стали приносить убытки. Об этом в комментарии изданию «Новый Калининград» рассказал председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич.

По его словам, с 1 октября не было отгружено ни одной машины и ни одного вагона для иностранных покупателей. До введения пошлин рентабельность экспорта кильки в томате, основной продукции, была на уровне трех процентов, но с учетом семипроцентной пошлины она превратилась в минус четыре процента.

Лютаревич считает, что правительство должно исключить завод из списка предприятий, которые уплачивают курсовую пошлину, потому что в текущей ситуации страдают все, а бюджет даже недополучает средства. Ранее губернатор области Антон Алиханов также выражал беспокойство из-за пошлин, указывая, что теперь смысла в экспорте продукции нет.

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Правительство ввело курсовые пошлины с 1 октября до конца 2024 года. При среднем курсе рубля менее 80 рублей за доллар сборы обнуляются. Максимума в семь процентов они достигают при курсе выше 95 рублей. По оценкам властей, такие меры принесут в бюджет 775 миллиардов рублей. Из-под действия пошлин выведены ряд товаров, в том числе сырая нефть, нефтепродукты, лом черных металлов, лом некоторых цветных металлов, лесоматериалы, машины, оборудование, летательные аппараты и мебель.

Ранее основной акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов назвал вывозные пошлины с привязкой к курсу доллара главным сдерживающим фактором для экспорта.

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      Платон Щукин
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