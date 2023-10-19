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16:05, 19 октября 2023Экономика

Назван главный сдерживающий фактор для российского экспорта

Глава «Северстали» Мордашов назвал пошлины сдерживающим фактором для экспорта
СюжетКурс доллара:

Фото: Paul Teysen / Unsplash

Вывозные пошлины с привязкой к курсу доллара являются главным сдерживающим фактором для российского экспорта. Об этом заявил основной акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его слова приводит ТАСС.

Мордашов уточнил, что подобный механизм может в дальнейшем оказать болезненный эффект на отечественные компании, продукция которых ориентирована в основном на внешние рынки. В будущем бизнесмен призвал российские власти воздержаться от таких «опасных» решений.

«Никто так не будет сдерживать наш экспорт, как экспортные пошлины. Понятна ситуация с бюджетом и необходимость его пополнения <...>, но хотелось бы избежать очень болезненных опасных решений (таких, как введение гибких вывозных пошлин — прим. «Ленты.ру»)», — заключил Мордашов в ходе выступления на международном экспортном форуме «Сделано в России».

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Механизм гибких экспортных пошлин на широкий список товаров действует в России с 1 октября. Согласно его основным положениям, компании должны выплачивать сборы в размере от четырех до семи процентов в зависимости от курса доллара. При этом экспортеров освободили от уплаты пошлины при валютных котировках ниже 80 рублей. В Центробанке подобный механизм сочли одним из факторов, способствующих стабилизации курса национальной валюты.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о намерении российских властей изменить механизм курсовой экспортной пошлины путем добавления в формулу ее расчета мировых цен на соответствующие товары. Согласно инициативе, пошлина должна будет обнуляться не только если курс доллара пойдет вниз, но и когда мировые цены на экспортный товар окажутся меньше определенного уровня. Тем самым у компаний должно появиться больше возможностей для экономии денежных средств.

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    Анатолий Акулов
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