Центробанк назвал факторы стабилизации рубля

ЦБ: для стабилизации рубля необходимы экспортная пошлина и конвертация рупий

В Банке России назвали пять факторов стабилизации курса национальной валюты. Об этом со ссылкой на ответ экспертов регулятора на вопросы депутатов КПРФ сообщает газета «Ведомости».

Для укрепления рубля необходимо дальнейшее повышение ключевой ставки. По словам аналитиков, в августе изменение показателя помогло избежать раскручивания инфляционных ожиданий и роста внутреннего спроса. Второй фактор стабилизации рубля — отказ от покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Также регулятор обозначил необходимость механизма конвертации валют, используемых в расчетах за экспорт. Так, например, ЦБ работает над созданием новых каналов оплаты поставок с Резервным банком Индии, чтобы решить проблему возврата зависших рупий, и работает над расширением возможностей для расчетов с использованием рубля.

Четвертый фактор стабилизации нацвалюты — экспортная пошлина, привязанная к курсу, которую в правительстве ввели с начала октября. Продавцы будут освобождены от уплаты пошлины при стоимости доллара менее 80 рублей. При курсе более 95 рублей ставка будет максимальной (7 процентов). Последним фактором аналитики назвали продажи валюты в рамках зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По мнению аналитиков, валютные ограничения не окажут значительного влияния на курс. Для дальнейшей стабилизации рубля эффективны прежде всего экономические стимулы: «адекватная стоимость кредита» и система налогообложения, которая снижает потребность в продаже валюты для оплаты налогов, добавили в ЦБ.

11 октября президент России Владимир Путин обязал российских экспортеров продавать иностранную валюту, получаемую в качестве выручки. Перечень компаний, обязанных выполнять эти условия, указан в подписанном президентом документе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, процент подлежащей обязательной продаже валюты установит российское правительство, следить за соблюдением указа будет Финансовая служба по финансовому мониторингу.