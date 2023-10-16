Российским экспортерам захотели облегчить жизнь

«Ъ»: власти хотят привязать курсовую экспортную пошлину к мировым товарным ценам

В правительстве России рассматривают возможность изменения механизма курсовой экспортной пошлины путем добавления в формулу ее расчета мировых цен на соответствующие товары. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Согласно инициативе, пошлина должна будет обнуляться, не только если курс доллара пойдет вниз, но и когда мировые цены на экспортный товар окажутся меньше определенного уровня. При помощи подобного изменения власти хотят улучшить положение отечественных компаний, продукция которых ориентирована на внешние рынки.

Действующий механизм гибких экспортных пошлин на широкий список товаров действует с 1 октября. Сборы необходимо выплачивать при курсе доллара выше 80 рублей. Пошлины составляют от четырех до семи процентов в зависимости от уровня валютных котировок. Теперь же сборы хотят дополнительно привязать к рыночной стоимости отправляемой продукции, тем самым расширив возможности компаний для экономии денежных средств.

Опрошенные «Ъ» эксперты сошлись во мнении, что работоспособность нового механизма во многом будет зависеть от того, какой показатель будет положен в основу расчета мировой стоимости той или иной продукции и на каком уровне будет установлена цена отсечения. Сложности в расчетах пошлины могут возникнуть, например, в случае с удобрениями, которые не являются биржевым товаром. То же касается сталелитейной продукции и ряда других экспортных категорий.

Ранее в Центробанке назвали механизм гибких экспортных пошлин одним из основных факторов, способствующих укреплению курса рубля. Согласно его действующим основным положениям, продавцы будут освобождены от уплаты сбора при стоимости доллара менее 80 рублей. В то же время при курсе более 95 рублей ставка будет максимальной и составлять семь процентов. Дополнительная нагрузка на российских экспортеров должна обеспечить федеральному бюджету поступления в размере 151 миллиарда рублей в 2023 году и 604 миллиарда — в 2024-м.