Путин рассказал о росте зарплат россиян

Путин: зарплаты россиян выросли в 2023 году на 7 %

Зарплаты россиян в течение 2023 года выросли на семь процентов, а показатель реальных располагаемых доходов увеличился на 4,4 процента, рассказал президент страны Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит РИА Новости.

Президент назвал рост доходов важным показателем не просто с позиций социальной политики, но и с точки зрения экономического развития общества.

Ранее Путин отмечал, что в текущем году зарплаты россиян впервые с 2018 года росли двузначными темпами, увеличившись в апреле более чем на 10 процентов.

Сегодня же, 7 декабря, глава государства заявил о дискредитации финансовой системы, в основе которой находятся доллар и евро, а также ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT.