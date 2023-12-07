Путин заявил о дискредитации долларово-евровой финансовой системы

Путин заявил о дискредитации финансовой системы, в основе которой доллар и евро

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил о дискредитации финансовой системы, в основе которой находятся западные валюты — доллар и евро, сообщает ТАСС.

«Финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована», — сказал Путин, подчеркнув, что ее место успешно занимают расчеты в национальных валютах.

По словам главы государства, сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. «Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель», — сказал Путин, комментируя происходящие изменения.

Президент страны ранее неоднократно заявлял о потере доверия к доллару. США используют свою валюту как инструмент борьбы, «преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели», подрывая свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов, объяснил Путин во время ПМЭФ в июне 2023 года. Оценивая перспективы отказа от доллара, он в свою очередь отмечал, что процесс дедолларизации неизбежен.