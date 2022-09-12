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Путин назвал отказ от доллара неизбежным

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Президент России Владимир Путин оценил перспективы отказа от доллара и заключил, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом он заявил во время совещания по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

По его словам, макроэкономическая стабильность — это приоритет, несмотря на споры о подушке безопасности в условиях дедолларизации.

В конце августа замглавы МИД РФ Александр Панкин говорил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами.

В июне помощник президента России Максим Орешкин подчеркнул, что доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир. «Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет в большей части этого мира», — сказал он.

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Платон Щукин
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