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В МИД России назвали доллар и евро «токсичными» валютами

Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия будет уходить от «токсичных» доллара и евро

Фото: МИД РФ / Global Look Press

Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнерами. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат отметил, что единственным способом гарантировать стабильность является переход на расчеты в «приемлемых альтернативных, прежде всего национальных валютах». По его словам, многие страны задумались о дедолларизации, увидев санкционную политику Запада в отношении Москвы.

В июне помощник президента России Максим Орешкин подчеркнул, что доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир. «Конечно, отказ от наркотика — это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира», — сказал он.

В марте президент России Владимир Путин сообщил о решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он объяснил, что Москва отказывается принимать оплату в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

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Марина Совина
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