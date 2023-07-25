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17:49, 25 июля 2023Экономика

Путин объявил о росте реальных зарплат в России

Путин: реальные заработные платы впервые с 2018 года выросли двузначными темпами

Фото: Alexei Danichev / Reuters

Президент России Владимир Путин объявил, что реальные заработные платы в стране впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. По его словам, в апреле они увеличились более чем на десять процентов. Видео с его участием опубликовано в Telegram-канале Mash.

При этом он обратил внимание, что нужно своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы, отмечает ТАСС. «Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — констатировал он.

В середине июня, выступая на ПМЭФ, президент призывал сделать российскую экономику экономикой высоких зарплат. По его мнению, представления о том, что высокая стоимость рабочей силы снижает потенциал страны, устарели.

Ранее о росте реальных зарплат в России говорил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, рост реальной зарплаты за четыре месяца составил 4,2 процента.

О резком росте зарплат говорят и официальные данные. В конце июня Росстат объявил, что в апреле реальные зарплаты в стране выросли на 10,4 процента в годовом выражении, в марте рост составлял 2,7 процента. При этом резкий рост в апреле обусловлен эффектом низкой базы. Год назад из-за скачка инфляции зарплата в реальном выражении (номинальная зарплата за вычетом инфляции) снизилась на 7,2 процента.

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    Платон Щукин
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