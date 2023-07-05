Мишустин рассказал о росте реальных зарплат в 2023 году

Премьер Мишустин: рост реальных зарплат в России составил 4,2 процента за четыре месяца

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что рост реальной зарплаты за четыре месяца составил 4,2 процента. Об этом он заявил в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2 процента. Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты — 10,4 процента», — отметил политик.

При этом номинальная зарплата за четыре месяца составила 11,4 процента.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции.

Политик также подчеркнул, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП может составить более двух процентов.

В конце июня в Росстате сообщили, что реальные зарплаты в стране в апреле выросли на 10,4 процента в годовом выражении, в марте рост составлял 2,7 процента. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 13 процентов, до 71,2 тысячи рублей.