Мишустин заявил о восстановлении российской экономики

Премьер Мишустин: экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции. Рост ВВП за пять месяцев составил 0,6 процента, отметил он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране», — отметил политик.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен составить более двух процентов.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономические показатели страны лучше ожидаемых.

В свою очередь, по данным Центробанка, среди трех масштабных кризисных периодов в России в 2014-2015, 2020 и 2022 годах последний из них оказался самым сложным. В связи с этим в июне Путин поручил правительству совместно с ЦБ подготовить предложения об изменении подходов валютного регулирования

