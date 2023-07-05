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01:32, 5 июля 2023Экономика

Путин оценил экономические показатели российской экономики

Путин сообщил об экономических показателях российской экономики выше ожидаемых
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что экономические показатели страны лучше ожидаемых. Его слова приводит РИА Новости.

«Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сообщил российский лидер.

Ранее в России подсчитали экономический ущерб от коронавируса. С 2020 по 2022 год экономический ущерб России от пандемии коронавируса составил более 3,6 триллиона рублей.

В марте Владимир Путин предупредил, что западные санкции в отношении России могут оказать негативное влияние на экономику страны.

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    Юлия Мискевич
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