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07:35, 6 июня 2023Экономика

В России подсчитали экономический ущерб от коронавируса

Роспотребнадзор: ущерб экономике страны от пандемии коронавируса превысил ₽3,6 трлн

Фото: Pixabay

С 2020 по 2022 год экономический ущерб России от пандемии коронавируса составил более 3,6 триллиона рублей, заявили в Роспотребнадзоре. Потери из-за COVID-19 оказались в несколько раз выше, чем от прочих заболеваний, кроме хронических.

В подсчетах ведомство учитывало прямые медицинские расходы (лечение пациентов) и непрямые потери экономики (от выбывших из трудового процесса пациентов на время болезни или из-за смерти в трудоспособном возрасте). Так, в В 2022 году экономический ущерб РФ от СOVID-19 составил более 1,6 триллиона рублей или почти 1 процент ВВП страны. Из них, по данным ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора от 760 миллиардов до 1,35 триллиона рублей ушло на медицинские расходы. Еще около половины триллиона рублей пришлось на непрямые экономические потери.

По оценке Роспотребнадзора, ущерб от коронавируса в 2022 году превысил аналогичный показатель для 36 инфекционных заболеваний, таких, как грипп, туберкулез, гепатит С и ВИЧ: всего потери от этих болезней составила порядка 1,4 триллиона рублей.

Старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Ксения Бондаренко объяснила изданию «Коммерсантъ», что оценка Роспотребнадзора не учитывает снижение объема потребления заболевшим, а также последствия болезни в виде инвалидности. При этом, по мнению Международного валютного фонда (МВФ), потери в приросте экономики к концу 2024 года составят около 13,8 триллиона долларов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в начале мая 2023 года. При этом глава ВОЗ Адан Гебреисус заявил, что вирус никогда нельзя будет полностью искоренить, и он останется постоянной проблемой для человечества.

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    Вячеслав Агапов
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