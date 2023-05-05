ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

Глава ВОЗ Гебреисус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

По данным главы ВОЗ, из-за коронавируса во всем мире умерли как минимум 20 миллионов человек. Победить пандемию помогли врачи, меры правительства, а также люди, решившиеся на личные жертвы ради общественной безопасности, отметил Гебрейесус.

«COVID-19 в настоящее время является установленной и постоянной проблемой здравоохранения, которая больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — сказано в сообщении ВОЗ.

Еще в марте Гебрейесус выражал уверенность в том, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, а вместе с этим будет снят режим международной чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что в настоящее время мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал, что на официальном портале о коронавирусе в России «Стопкоронавирус.рф» перестали публиковать данные о коллективном иммунитете в стране, так как они больше не нужны.