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02:20, 14 марта 2023Мир

Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году

Глава ВОЗ Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году
Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Carsten Koall / Globallookpress.com

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил свою уверенность в том, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, а вместе с этим будет снят режим международной чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

«Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — заявил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии. Генеральный директор ВОЗ добавил, что еженедельное количество смертей из-за коронавирусной инфекции стало значительно ниже, ответив важность инвестиций в здравоохранение, различные научные исследования, а также сотрудничество между всеми государствами.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов рассказал, что на официальном портале о коронавирусе в России «Стопкоронавирус.рф» перестали публиковать данные о коллективном иммунитете в стране, так как они больше не нужны.

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Марина Совина
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