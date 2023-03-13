В Роспотребнадзоре объяснили отказ от публикации данных о вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре объяснили отказ от публикации данных о вакцинации их ненадобностью

На официальном портале о коронавирусе в России «Стопкоронавирус.рф» перестали публиковать данные о коллективном иммунитете в стране, так как они больше не нужны. Так объяснил отказ от публикации информации о вакцинации замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, его цитирует «Коммерсантъ».

По его словам, ранее данные о коллективном иммунитете в России использовались для планирования ограничительных мероприятий из-за распространения COVID-19. Теперь же в этом нет необходимости, так как иммунитет к вирусу сформировался и поддерживается несколькими факторами.

«Среди значимых факторов следует упомянуть сам масштаб распространения коронавируса, прошедшие подъемы заболеваемости, высокую циркуляцию и заразность "омикрона", а также массовую вакцинацию. Кроме того, мы видим, что само заболевание постепенно приобретает черты сезонной респираторной патологии», — сказал Горелов.

Роспотребнадзор с 1 июля в 2022 года отменил все введенные в России из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. По данным ведомства, это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. При этом в Роспотребнадзоре допустили, что при ухудшении ситуации действие ограничительных мер может возобновиться.

