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В России сняли все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения

Роспотребнадзор с 1 июля снял в РФ все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Роспотребнадзор с 1 июля снял в России все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпидемии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

«Практически все подтвержденные случаи заболевания (93 процента) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», — указали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заверили, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по COVID-19 в России и после снятия ограничений. При ухудшении ситуации действия ограничительных мер могут возобновить.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов не увидел риска новой волны пандемии из-за штамма XE.

В подтверждение своей точки зрения ученый привел тот факт, что значительная часть населения России уже переболела штаммом стелс-омикрон, что обеспечило «мощную иммунную прослойку».

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Анна Щербакова
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