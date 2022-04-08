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Роспотребнадзор оценил вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов не увидел риска новой волны пандемии из-за штамма XE

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вероятность новой волны пандемии из-за коронавируса XE невелика. Такой прогноз дал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его слова приводит агентство ТАСС.

Эксперт оценил трансмиссивность — способность распространяться — штамма XE как высокую, но заявил об отсутствии риска нового всплеска заболеваемости. В подтверждение своей точки зрения ученый привел тот факт, что значительная часть населения России уже переболела штаммом стелс-омикрон, что обеспечило «мощную иммунную прослойку».

«Если мы сейчас почти не болеем, имея широкое распространение очень заразного стелс-омикрона, то 10 процентов дополнительной трансмиссивности едва ли добавит проблем. И вряд ли он сам по себе станет причиной новой волны», — подытожил Хафизов.

Новый штамм коронавируса XE обнаружили в Великобритании в начале апреля, это комбинация разновидностей омикрон-штамма, а также BA.1 и BA.2. Ряд экспертов полагает, что делать выводы о том, на сколько новый штамм заразнее предыдущих вариантов, преждевременно.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что внимательно изучают ситуацию со штаммом XE.

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Валерий Розенберг
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