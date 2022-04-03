В Великобритании нашли новую мутацию омикрон-штамма COVID-19

В Великобритании обнаружили новый вариант омикрона XE — мутацию штаммов BA.1 и BA.2

Новая мутация омикрон-штамма COVID-19 была обнаружена в Великобритании, однако эксперты предупреждают, что делать выводы о том, на сколько он заразнее предыдущих вариантов, преждевременно. Об этом сообщает Independent.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSCA) заявило, что изучает обнаруженный в стране новый вариант коронавируса XE — мутацию штаммов BA.1 и BA.2, называемую рекомбинантной. Согласно данным агентства, по состоянию на 22 марта на территории островного государства было выявлено 637 случаев омикрона XE.

Отмечается, что темпы заражения новой мутацией существенно не отличаются от распространения нового штамма коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2. Однако, подчеркнули в UKHSCA, последние исследования показали, что темпы распространения омикрона XE на 9,8 процента выше, чем у стелс-омикрона.

Профессор, главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс заявила, что рекомбинантные варианты не редкость и обычно исчезают «относительно быстро».

«Этот конкретный рекомбинант, XE, показал переменную скорость темпов распространения, и мы пока не можем подтвердить, имеет ли он в этом истинное преимущество [перед другими вариантами COVID-19], — сказала Хопкинс. — Пока недостаточно доказательств, чтобы делать выводы о трансмиссивности, тяжести или эффективности вакцины».

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2, стал преобладающим вариантом в США. На новый вариант COVID-19 пришлось больше половины (54,9 процента) новых случаев заражения.