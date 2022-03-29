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Стелс-омикрон стал преобладающим вариантом коронавируса в США

На стелс-омикрон пришлось больше половины новых случаев заражения коронавирусом в США

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Новый штамм коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2, стал преобладающим вариантом в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленные данные американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

На новый вариант COVID-19 пришлось больше половины (54,9 процента) новых случаев заражения. Еще у 40,4 процента заболевших была выявлена другая версия штамма — BA 1.1. На основной штамм омикрона приходятся лишь 4,7 процента инфицированных.

Самый большой процент зараженных стелс-омикроном выявлен на Восточном побережье США. Там на него приходятся более 70 процентов заболевших.

Ранее кандидат медицинских наук Максим Терский заявил, что отличительной особенностью стелс-омикрона является его более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом. По его словам, рост числа новых случаев коронавируса при стелс-омикроне будет происходить быстрее на 80 процентов, чем это было при волне омикрон-штамма.

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Анжелика Бережная
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