Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвал отличительную особенность стелс-омикрона

Врач Терский назвал особенностью ВА.2 более тяжелое течение, чем у омикрона

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Отличительной особенностью стелс-омикрона является его более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом. Такое отличие ВА.2 назвал кандидат медицинских наук Максим Терский со ссылкой на опыт Великобритании, сообщает «Газета.Ru».

«По набору мутаций отличий между омикроном и стелс-омикроном не меньше, чем у омикрона с дельтой. Симптомы похожи, как при омикроне, но некоторые авторы отмечают более тяжелое течение», — сказал врач.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля

По его словам, рост числа новых случаев коронавируса при стелс-омикроне будет происходить быстрее на 80 процентов, чем это было при волне омикрон-штамма. Помимо этого, коэффициент распространения R, который означает возможное число заражений от одного инфицированного, при ВА.2 возрастает на 30-40 процентов.

Терский рассказал, что стелс-омикрон активно распространяется в странах, где большое число вакцинированных жителей. Там, где высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19, растут госпитализации, там, где группы риска не привиты, можно ожидать высокий уровень смертности, утверждает специалист.

Ранее инфекционист Минздрава Владимир Чуланов предупредил о возможности новой волны коронавируса в России. По его словам, в стране сохраняется риск роста случаев заболеваемости, так как в части регионов мира число новых случаев COVID-19 начало снова расти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Страны «Большой семерки» отказались платить за газ в рублях
Составлен портрет типичного россиянина-новичка в соцсетях
Жилье в Тбилиси подорожало из-за наплыва россиян
Умная собака спасла ребенка и при помощи сачка вытащила его мяч из пруда
Россия затормозит развитие мобильного интернета на фоне проблем с оборудованием
Россиянке назначили обязательные работы за фото в стрингах на фоне собора
В США назвали главное российское оружие спецоперации
В России оценили возобновление торгов всеми российскими акциями на Мосбирже
Патрушев заявил о продолжающей традиции Третьего рейха программе США
В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух десятков автомобилей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.