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В Минздраве предупредили о риске новой волны COVID-19 в России

Эксперт Минздрава Чуланов заявил, что Россия должна быть готова к новой волне COVID-19

Фото: Кирилл Брага / Reuters

Россия должна быть готова к новой волне заболеваемости COVID-19 в связи с ухудшением ситуации с инфекцией в ряде стран мира. Такое предупреждение сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, передает в понедельник, 28 марта, «Интерфакс».

По мнению эксперта, в России также сохраняется риск роста случаев заболеваемости. Он указал, что заболеваемость коронавирусом в ряде регионов мира начала нарастать, в том числе и в Европе.

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«Мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, и в том числе к возникновению новой волны COVID-19», — заявил эксперт Минздрава.

В то же время он отметил, что пока в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Доля свободного коечного фонда в стране большая и составляет более 45 процентов, подчеркнул Чуланов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что отмена противоковидных мер может вызвать рост числа заражений другими инфекциями.

По сведениям оперативного штаба на 28 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 1762 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались за это время 35 746 человек. Также за минувшие 24 часа выявили 21 101 новый случай коронавируса.

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Анна Щербакова
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