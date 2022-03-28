В России госпитализировали 1762 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 1762 пациентов с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 1762 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 28 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 2203.

Выздоровели и выписались за последние сутки 35 746 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 689 977 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлен 21 101 новый случай COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 783 843.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса в стране не закончилась. По ее словам, ситуацию с COVID-19 в России нельзя считать локализованной и завершенной.