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В России госпитализировали 2203 пациента с COVID-19

В России за минувшие сутки госпитализировали 2203 пациента, заболевших COVID-19

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

За минувшие сутки в России госпитализировали 2203 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 27 марта.

При этом днем ранее, 26 марта, медики зафиксировали 4275 госпитализаций. 25 марта стало известно, что в больнице оказались еще 4212 инфицированных пациентов.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы 47 540 человек. За время пандемии вылечился от инфекции 16 654 231 россиянин. При этом за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 23 280 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 17 762 742.

Ранее в России анонсировали старт клинических исследований поливалентной вакцины от COVID-19. Уханьский штамм, а также омикрон и дельта стали основой для нового препарата.

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Варвара Кошечкина
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