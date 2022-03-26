В России за минувшие сутки госпитализировали 4275 пациентов, заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России госпитализировали 4275 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 26 марта.

При этом днем ранее, 25 марта, медики зафиксировали 4212 госпитализаций. 24 марта стало известно, что в больнице оказались еще 4540 инфицированных пациентов.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы еще 60 933 человека. За время пандемии вылечился от инфекции 16 606 691 россиянин. При этом за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию 24 072 людям. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 17 739 462.

Ранее медики оценили последствия одновременного заражения COVID-19 и гриппом. По данным специалистов, комбинация нескольких заболеваний особо опасна для человека. Таким образом, одновременное заражение в четыре раза повышает шансы развития тяжелых форм COVID-19 и в 2,4 раза — вероятность гибели человека от осложнений.