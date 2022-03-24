В России госпитализировали 4540 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 4540 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки госпитализировали 4540 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в четверг, 24 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 5109.

Выздоровели и выписались за последние сутки 66 476 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 16 483 898 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 25 387 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 690 008.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил возможность новой волны коронавируса. Он заявил, что подъема заболеваемости не ожидается, при этом подчеркнув, что доля стелс-омикрона в России растет.