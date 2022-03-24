В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны коронавируса
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил возможность новой волны коронавируса. Его слова в четверг, 24 марта, приводит РИА Новости.
По его словам, доля «стелс-омикрона» (BA.2) в стране растет, он есть практически во всех регионах.
Однако резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, уточнил Хафизов. Он добавил, что большая доля населения уже иммунизирована с помощью вакцинации или перенесенной ранее болезни. «Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии», — заключил руководитель научной группы.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что до конца апреля в России может произойти всплеск заражаемости стелс-омикроном. «К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идет полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета», — отметил специалист.