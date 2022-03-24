В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил возможность новой волны коронавируса. Его слова в четверг, 24 марта, приводит РИА Новости.

По его словам, доля «стелс-омикрона» (BA.2) в стране растет, он есть практически во всех регионах.

Однако резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, уточнил Хафизов. Он добавил, что большая доля населения уже иммунизирована с помощью вакцинации или перенесенной ранее болезни. «Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии», — заключил руководитель научной группы.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что до конца апреля в России может произойти всплеск заражаемости стелс-омикроном. «К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идет полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета», — отметил специалист.