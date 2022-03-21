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Россиян предупредили о возможном всплеске стелс-омикрона

Иммунолог Крючков заявил о возможном всплеске стелс-омикрона в России до конца апреля

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Всплеск заражаемости стелс-омикроном в России может произойти до конца апреля. Об этом предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Известиями».

По его мнению, высокий показатель заразности стелс-омикрона и антиковидные меры находятся в хрупком балансе, который легко нарушить.

«К концу весны — началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идет полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета», — заявил Крючков.

Иммунолог отметил, что всплеск стелс-омикрона вряд ли будет таким же сильным, как при обычном омикроне, но вирус продолжает эволюционировать и может развиться в новые штаммы, предупредил Крючков.

Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что новой волны стелс-омикрона в России ждать не стоит. По его словам, этот вариант коронавируса уже знаком коллективному иммунитету.

Константин Лысяков
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