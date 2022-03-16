Вирусолог оценил вероятность новой большой волны коронавируса в России

Вирусолог предположил, что стелс-омикрон не приведет к новой волне COVID-19 в России

Нового значительно подъема заболеваемости и смертности, то есть волны стелс-омикрона, ждать в России не стоит, считает главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, этот вариант коронавируса уже знаком коллективному иммунитету. Вероятность большой волны COVID-19 он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Никто до конца на 100 процентов предсказать не может. Но, я думаю, сейчас ситуация такая, когда новая большая волна вряд ли вероятна. Этот вирус все-таки иммунологически достаточно близок к омикрону, по сути это его вариант», — объяснил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что омикрон отличался не такой высокой смертностью, как вариант коронавируса дельта. А его вариант BA.2 дает еще меньшие показатели. «Летальность стелс-омикрона характерна для последних месяцев эпидемии, она идет где-то на уровне 0,5 процента, то есть в несколько раз меньше, чем была в тот период, когда царила дельта. В общем, я не думаю, что будет мощная волна, но подъем заболеваемости можно ожидать», — отметил медик.

Ранее стало известно, что при заражении стелс-омикроном проявляются те же симптомы, что и при обычном омикроне, но в усиленном варианте. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он добавил, что при заражении стелс-омикроном вернулся симптом потери обоняния.