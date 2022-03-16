Врач назвал отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона

Инфекционист Тимаков рассказал об усиленном варианте симптомов омикрона при стелс-омикроне

При заражении стелс-омикроном проявляются те же симптомы, что и при обычном омикроне, но в усиленном варианте. Отличия двух вариантов коронавируса в разговоре с «Лентой.ру» назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Дополнительно более выражено проявление верхних дыхательных путей в виде сильных болей в горле, в виде осиплости голоса, поражения связок у детей. Более выражена головная боль, вегетативные нарушения в виде ночной потливости, астения, головные боли и зачастую боли в животе и расстройства желудочно-кишечного тракта», — рассказал специалист.

Он добавил, что при заражении стелс-омикроном вернулся симптом потери обоняния.

По данным Роспотребнадзора на 16 марта, доля стелс-омикрона среди подтвержденных заражений коронавирусом в России составляет около 20 процентов. При этом, как считают в ведомстве, он вряд ли спровоцирует новую волну COVID-19, так как общее число новых случаев заражения продолжает снижаться.