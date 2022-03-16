Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвал отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона

Инфекционист Тимаков рассказал об усиленном варианте симптомов омикрона при стелс-омикроне

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При заражении стелс-омикроном проявляются те же симптомы, что и при обычном омикроне, но в усиленном варианте. Отличия двух вариантов коронавируса в разговоре с «Лентой.ру» назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Дополнительно более выражено проявление верхних дыхательных путей в виде сильных болей в горле, в виде осиплости голоса, поражения связок у детей. Более выражена головная боль, вегетативные нарушения в виде ночной потливости, астения, головные боли и зачастую боли в животе и расстройства желудочно-кишечного тракта», — рассказал специалист.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Он добавил, что при заражении стелс-омикроном вернулся симптом потери обоняния.

По данным Роспотребнадзора на 16 марта, доля стелс-омикрона среди подтвержденных заражений коронавирусом в России составляет около 20 процентов. При этом, как считают в ведомстве, он вряд ли спровоцирует новую волну COVID-19, так как общее число новых случаев заражения продолжает снижаться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Глава UFC назвал сроки возвращения Макгрегора
В России признали зависимость дефолта от действий США
Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких СМИ
На «Севмаше» подготовят к испытаниям два ракетоносца
Названа причина досрочного пробуждения сурков в Московском зоопарке
Песков отказался комментировать вопрос отставки Набиуллиной
Врач назвал отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона
В России перезапустят ICQ
Оплату проезда «взглядом» запустят в наземном транспорте Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.