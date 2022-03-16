Названа доля стелс-омикрона в России

В Роспотребнадзоре заявили, что доля стелс-омикрона в России составляет около 20%

Доля стелс-омикрона среди подтвержденных заражений коронавирусом в России по данным за последние недели составляет около 20 процентов. Такую цифру назвала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. Ее слова в среду, 16 марта, приводит РИА Новости.

15 марта глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что в России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса.