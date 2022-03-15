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В России разработали тест для выявления видов омикрона

Глава ФМБА Скворцова заявила о разработке теста по выявлению видов омикрон-штамма

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова, ее слова передает РИА Новости.

«Мы разработали "АмплиТест", выявляющий омикрон и разновидности омикрона — это три варианта омикрона, дифференцирующие от дельта», — рассказала она во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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По ее словам, выявление разных вариантов коронавируса позволит оценивать эпидемиологическую ситуацию, а также делать прогнозы, опираясь на свойства новых видов.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала о доле варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. По ее словам, на начало марта 2022 года общая доля этого варианта в России составляла в среднем восемь процентов.

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Никита Абрамов
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