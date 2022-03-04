Раскрыта доля стелс-омикрона в России

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала о доле варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. Она оценила ее в 8 процентов, сообщает ТАСС

«Вариант BA.2 действительно присутствует на территории нашей страны в различных регионах. Наблюдается рост доли таких образцов, и общая доля варианта ВА.2 на начало марта составляет от всех случаев в среднем 8 процентов», — объяснила врач.

Черкашина добавила, что стелс-омикрон успешно фиксируется в России с помощью различных тест-системами для ПЦР-диагностики COVID-19.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о росте доли стелс-омикрона в стране. По состоянию на 24 февраля 2022 года, она составляла 7,4 процента.