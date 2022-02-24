В Роспотребнадзоре рассказали о росте доли стелс-омикрона в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о росте доли случаев коронавируса с подвидом омикрон-штамма ВА.2, известного как стелс-омикрон. Его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, на данный момент доля ВА.2 в России на данный момент медленно растет и составляет 7,4 процента от всех случаев заражения омикроном.

Хафизов сообщил, что на февраль 2022 года омикрон-штамм подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом сублиния ВА.2 более патогенна, поэтому риск распространения этого варианта может быть выше, чем у ВА.1.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что протоколы лечения новой коронавирусной инфекции после появления омикрон-штамма изменились. По его словам, это позволяет более эффективно оказывать помощь больным.