Мурашко объявил о смене протоколов лечения при омикроне

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что протоколы лечения новой коронавирусной инфекции после появления омикрон-штамма изменились, что позволяет более эффективно оказывать помощь больным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра «Москве 24».

«Есть ряд препаратов, которые при омикроне менее эффективны, они исключены из протоколов лечения. Есть те, которые показали свою высокую эффективность и при омикроне», — заявил глава Министерства здравоохранения.

Мурашко добавил, что новые методические рекомендации Минздрава обобщают российский и зарубежный опыт лечения COVID-19, что повышает эффективность профилактики заболевания и лечения пациентов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России утвердило новую версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В частности, в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, были выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения.