В России госпитализировали 5945 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 5945 пациентов с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировали 5945 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 16 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 7273.

Выздоровели и выписались за последние сутки 118 009 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15822 031 россиянина с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 36 519 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 449 438.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ключевые месяцы по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом в России. По его словам, ими являются март и апрель — это время необходимо использовать для повторной вакцинации от COVID-19, считает он.