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В России госпитализировали 7273 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 7273 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в России госпитализировали 7273 пациента с COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 15 марта.

Днем ранее число госпитализаций составило 2712.

Выздоровели и выписались за последние сутки 118 372 человека. Всего с начала пандемии врачи вылечили 15 704 022 россиянина с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 36 678 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 412 919.

В части российских регионов отменили обязательное ношение масок из-за улучшения ситуации с COVID-19. Об ослаблении ограничений заявили власти Москвы, Подмосковья, Крыма, Кузбасса, а также Калужской и Тамбовской областей.

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Анастасия Шейкина
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