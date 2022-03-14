Мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим с 15 марта

В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных местах с 15 марта. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. По его словам, отмена масочного режима обусловлена стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок Сергей Собянин мэр Москвы

Как считает Собянин, такое решение поддержит бизнес в условиях санкций. Он также отменил обязательные меры на предприятиях и в организациях, в том числе измерение температуры сотрудников и разделительные перегородки на рабочих местах.

Москва — не первый регион, где отменили маски. Раньше столицы это сделала Чечня

10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров отменил обязательное ношение масок в общественных местах, рекомендовав при этом продолжить их использование для защиты граждан из группы риска.

11 марта в республике сняли все ограничения, направленные на борьбу с инфекцией.

По данным на 14 марта, в России выявлено 41 055 случаев коронавируса. Максимальный показатель заражений был зарегистрирован 11 февраля — 203 949 случаев.

В Госдуме допустили постепенную отмену масочного режима во всей стране

Как считает депутат, врач-иммунолог Сергей Леонов, график заболеваемости COVID-19 в стране уверенно снижается еще с 20-х чисел февраля. По его мнению, в регионах России в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины, затем данную меру отменят на транспорте, в учреждениях культуры и кино, а в последнюю очередь — в медицинских учреждениях.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, ситуация с отменой масочного режима в России будет возможна после того, как завершится сезон ОРВИ, что произойдет в апреле-мае. Другой фактор, который повлияет на данное решение, — состояние коечного фонда.

Тем не менее специалисты прогнозируют завершение пандемии только через несколько лет

Как считает инфекционист Евгений Тимаков, пандемия уйдет, когда большая часть населения сформирует полноценный иммунитет.

Как понять, что она ушла — когда не будут поступать в больницы люди с летальными исходами. Это два-три года, не раньше. Сформируется полноценный иммунитет и будет адаптироваться к этому вирусу полностью Евгений Тимаков инфекционист

Тимаков указал, что в России ситуация с COVID-19 стабилизируется и нагрузки на систему здравоохранения нет, однако он считает, что коронавирус никуда не уйдет.

По мнению врача-инфекциониста, главврача клинико-диагностической лаборатории «ООО Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, неверно говорить о завершении пандемии в России, несмотря на значительное снижение заболеваемости. Он объяснил, что закончилась только острая фаза, но сам вирус остался в популяции во всех странах, и после снижения уровня иммунной защиты заболеваемость снова начнет расти. Несмотря на то, что большинство людей будут переносить вирус в легкой форме, какая-то часть все равно рискует заболеть тяжело.

Вирусологи не исключают появление нового штамма коронавируса

По мнению руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волочкова, если появится новый суперштамм, это, скорее всего, произойдет в Китае или Южной Азии — «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу». Он объяснил, что в Китае живет 1,5 миллиарда фактически не переболевших людей, за счет которых вирусу будет легко размножаться.

7 марта в Китае выявили максимум случаев заражения коронавирусом за два года — 769, подобные цифры последний раз фиксировались в конце февраля 2020 года.