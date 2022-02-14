Вирусолог спрогнозировал появление нового суперштамма COVID-19

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» спрогнозировал появление нового штамма COVID-19.

По словам специалиста, если появится новый суперштамм COVID-19, это, скорее всего, произойдет в «регионах с нулевой толерантностью к коронавирусу» — Китае или странах Южной Азии.

«В Китае живет 1,5 миллиарда фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться», — заявил Волчков.

Как считает вирусолог, в других странах новым вариантам коронавируса появляться труднее из-за отсутствия достаточной ресурсной базы. Так, большинство людей уже столкнулись с вирусом, пояснил эксперт.

«В целом появление нового суперштамма маловероятно, но если это случится, то в тех самых регионах с нулевой толерантностью», — заключил он.

Ранее врач Нелли Соседова предупредила россиян о появлении нового штамма коронавируса. По ее словам, COVID-19 не прекратит мутировать на омикроне. Новый штамм будет давать меньше последствий на организм и станет легче, чем омикрон, уверена она.