Россиян предупредили о появлении нового штамма COVID-19

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что коронавирус не прекратит мутировать на омикроне. В интервью радио Sputnik она предположила, какими свойствами может обладать новый штамм COVID-19.

Соседова напомнила, что за два года пандемии COVID-19 было зафиксировано около десяти мутаций вируса, четыре из которых стали крупными. Она отметила, что инфекция быстро меняется, поэтому она допустила появление нового штамма коронавируса с признаками омикрона уже в 2023 году.

Врач заявила, что инкубационный период у нового штамма станет таким же, как у омикрона. Другие признаки, включая высокую контагиозность, могут сохраниться, предупредила россиян эксперт. При этом болезнь, вызываемая новым штаммом, будет протекать в более легкой форме.

«Новый штамм будет давать меньше последствий. От человека к человеку передаваться он будет быстро, а инкубационный период будет схож с тем, что есть у омикрона. То есть новый штамм сохранит основные характеристики омикрона, но станет более легким по своему течению», — предположила специалист.

Биофизик добавила, что любой вирус является паразитом, поэтому для распространения ему нужен симбиоз с носителем инфекции, а не его смерть. В таком случае новый штамм коронавируса может стать «сезонным, как грипп, ОРВИ и аденовирус», заключила Соседова.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали будущие мутации коронавируса. Профессор Наталья Пшеничная заявила, что они могут стать более заразными, чем предыдущие.