Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре спрогнозировали будущие мутации коронавируса

Замдиректора Роспотребнадзора Пшеничная заявила о скором появлении нового штамма COVID-19

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ближайшем будущем, возможно, появится новый штамм COVID-19. С таким прогнозом выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная, сообщает в понедельник, 7 февраля, «Интерфакс».

Она заявила, что в скором времени вирус будет продолжать мутировать в сторону меньшей заразности. Однако, по предположению Пшеничной, тяжести клинического течения заболевания станет меньше.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Замдиректора Роспотребнадзора допустила, что при таком развитии эпидемиологической ситуации действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением коронавируса.

Но, если COVID-19 начнет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания, отмененные ограничения нужно будет вернуть, добавила Пшеничная.

Ранее замдиректора Роспотребнадзора заявляла, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Она пояснила, что большое количество россиян успело переболеть омикрон-штаммом и уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране достиг приличного показателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Гинцбург назвал долю заразившихся омикроном в Москве
93-летнюю россиянку привезли домой из COVID-госпиталя в ссадинах и синяках
Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для россиян
Доктор Комаровский назвал единственный способ защиты от опасной болезни у детей
Судимый за терроризм россиянин три года вымогал деньги у бизнесмена
Путин проведет встречу с президентом Франции Макроном в Кремле
Российский урожай оказался под угрозой
Российские хоккеистки проиграли Канаде на Олимпиаде в Пекине
Названы вероятные победители «Оскара»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.