В Роспотребнадзоре спрогнозировали будущие мутации коронавируса

В ближайшем будущем, возможно, появится новый штамм COVID-19. С таким прогнозом выступила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная, сообщает в понедельник, 7 февраля, «Интерфакс».

Она заявила, что в скором времени вирус будет продолжать мутировать в сторону меньшей заразности. Однако, по предположению Пшеничной, тяжести клинического течения заболевания станет меньше.

Замдиректора Роспотребнадзора допустила, что при таком развитии эпидемиологической ситуации действующих мер будет достаточно для борьбы с распространением коронавируса.

Но, если COVID-19 начнет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания, отмененные ограничения нужно будет вернуть, добавила Пшеничная.

Ранее замдиректора Роспотребнадзора заявляла, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Она пояснила, что большое количество россиян успело переболеть омикрон-штаммом и уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране достиг приличного показателя.