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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом

Эпидемиолог Пшеничная заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так эпидемиологическую обстановку в стране в эфире канала «Россия 24» оценила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации [с коронавирусом]», — заявила эпидемиолог.

По ее словам, большое количество россиян успело переболеть омикрон-штаммом и уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране достиг приличного уровня. При этом не увеличились отсроченная госпитализаций и число летальных исходов.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сравнил характер распространения омикрон-штамма COVID-19 с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом и заявил о схожести этих двух процессов. По его словам, такое соответствие позволяет отказаться от изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, ввиду нецелесообразности при нынешнем количестве выявляемых случаев заболеваний.

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Варвара Кошечкина
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