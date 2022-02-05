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В Роспотребнадзоре сравнили распространение омикрона с подъемом ОРВИ

Инфекционист Горелов заявил о схожести распространения омикрона и сезонного подъема ОРВИ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сравнив характер распространения омикрон-штамма COVID-19 с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявил о схожести этих двух процессов. Его комментарий передает РИА Новости.

«Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц», — рассказал специалист и уточнил, что перечисленные характеристики также наблюдаются при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа.

Горелов отметил, что схожесть этих двух процессов позволяет отказаться от изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, так как, по словам эксперта, это нецелесообразно при сегодняшнем количестве выявляемых случаев заболеваний. Инфекционист Роспотребнадзора подчеркнул, что отказ от такой меры позволяет сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями болезни.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в России обновили перечень мер по борьбе с коронавирусом. В частности, из списка рекомендаций Роспотребнадзора было исключено ношение медицинских перчаток. При этом сохранилась необходимость использования антисептиков и медицинских масок, соблюдения социальной дистанции в общественных местах и правил личной гигиены.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Евгения Наумова
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