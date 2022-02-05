В Роспотребнадзоре сравнили распространение омикрона с подъемом ОРВИ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сравнив характер распространения омикрон-штамма COVID-19 с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявил о схожести этих двух процессов. Его комментарий передает РИА Новости.

«Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц», — рассказал специалист и уточнил, что перечисленные характеристики также наблюдаются при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа.

Горелов отметил, что схожесть этих двух процессов позволяет отказаться от изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, так как, по словам эксперта, это нецелесообразно при сегодняшнем количестве выявляемых случаев заболеваний. Инфекционист Роспотребнадзора подчеркнул, что отказ от такой меры позволяет сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями болезни.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в России обновили перечень мер по борьбе с коронавирусом. В частности, из списка рекомендаций Роспотребнадзора было исключено ношение медицинских перчаток. При этом сохранилась необходимость использования антисептиков и медицинских масок, соблюдения социальной дистанции в общественных местах и правил личной гигиены.