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В России обновили перечень мер борьбы с COVID-19

Роспотребнадзор исключил из рекомендаций по борьбе с коронавирусом ношение перчаток

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России обновили перечень мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, из перечня противоэпидемических рекомендаций было исключено ношение медицинских перчаток. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу главного государственного санитарного врача, для разрыва механизма передачи COVID-19 сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции от 1,5 до 2 метров и правил личной гигиены, включая мытье рук, использование антисептиков и медицинских масок. Ранее в пункте 4.4 содержалась информация о необходимости ношения перчаток.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что медицинские маски снижают риск заражения коронавирусом в два с половиной раза, однако в условиях омикрона их эффективность снизилась.

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Варвара Кошечкина
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