Иммунолог заявил об эффективности масок в условиях омикрона

Медицинские маски снижают риск заражения коронавирусом в два с половиной раза, однако в условиях омикрона их эффективность снизилась. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводят «Известия».

По его словам, ношение масок эффективно, когда применяется вместе с другими эпидемическими мерами. Он добавил, что при гриппе маски снижают риск заболевания в три раза.

Специалист подчеркнул, что при омикрон-штамме эффективность масок упала потому, что возросла вероятность передачи COVID-19 воздушно-пылевым путем. При таком способе передачи мельчайшие могут проходить через ткань.

При этом специалист отметил, что основное разбрызгивание инфекции происходит через кашель и чихание.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что масочный режим из-за COVID-19 могут отменить, однако средства индивидуальной защиты придется использовать сезонно.