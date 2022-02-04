Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иммунолог заявил об эффективности масок в условиях омикрона

Иммунолог Крючков заявил, что маски в два с половиной раза снижают риск заболеть COVID-19

Фото: Globallookpress.com

Медицинские маски снижают риск заражения коронавирусом в два с половиной раза, однако в условиях омикрона их эффективность снизилась. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его слова приводят «Известия».

По его словам, ношение масок эффективно, когда применяется вместе с другими эпидемическими мерами. Он добавил, что при гриппе маски снижают риск заболевания в три раза.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
00:00
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Специалист подчеркнул, что при омикрон-штамме эффективность масок упала потому, что возросла вероятность передачи COVID-19 воздушно-пылевым путем. При таком способе передачи мельчайшие могут проходить через ткань.

При этом специалист отметил, что основное разбрызгивание инфекции происходит через кашель и чихание.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что масочный режим из-за COVID-19 могут отменить, однако средства индивидуальной защиты придется использовать сезонно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Германия и Великобритания продолжат работать вместе против России
Женщина купила чужие утерянные посылки и завладела роскошными вещами
Иммунолог заявил об эффективности масок в условиях омикрона
Россию обвинили в гигантских выбросах парникового газа
Полиция задержала подозреваемого в порче картины ученицы Малевича
Аргентина призвала граждан отказаться от потребления купленного на днях кокаина
Российский фондовый рынок остался на месте
Во «ВКонтакте» отреагировали на сбой в работе соцсети
Гаджет от Apple улучшили для шпионажа
Курс биткоина резко вырос
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.