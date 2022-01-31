Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Проценко оценил возможность полной отмены масочного режима

Главврач Коммунарки Проценко: момент отмены масок настанет, их будут носить сезонно

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Масочный режим из-за COVID-19 будет отменен, но средства индивидуальной защиты придется использовать сезонно. Так оценил возможность полной отмены ношения масок главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI. Трансляция идет на YouTube.

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
00:00
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

«Я думаю, что он [момент отмены масочного режима] настанет, и мы будем про них вспоминать в сезон», — сказал Проценко.

Он добавил, что для защиты от коронавируса нужно менять маску каждые три часа. Ношение средств индивидуальной защиты — это вопрос социальной ответственности человека, считает врач.

Ранее Проценко заявил, что предотвратить заражение коронавирусом поможет ношение маски. Для подготовки иммунной системы к встрече с вирусом нужна вакцинация, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил идею вывести 100 тысяч заключенных на принудительные работы
В Москве задержали организатора экстремистской организации
На Украине объяснили массовые поставки оружия от Запада
В Booking.com разочаровались из-за штрафа в 1,3 миллиарда рублей
Футболист ЦСКА заинтересовал европейский клуб
Венгрия захотела больше российского газа
Политолог назвал основные темы переговоров Лаврова и Блинкена
Бывший канцлер Германии заразился коронавирусом
Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонную инфекцию
Специалист по домашнему образованию раскрыл феномен девятилетней студентки МГУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter