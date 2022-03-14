В Москве отменили масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице масочный режим

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в городе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — написал градоначальник в своем блоге.

Собянин уточнил, что обязательные меры антиковидные на предприятиях и в организациях также отменяются. В них входят измерение температуры сотрудников и разделительные перегородки на рабочих местах. Градоначальник считает, что в сложившейся ситуации подобное решение поддержит бизнес, который испытывает давление из-за санкций.

Собянин ввел в Москве масочный режим 12 мая 2020 года. Жители столицы должны обязательно надевать маски и перчатки, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси, а также на рабочих местах.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в столице выявили 957 случаев заболевания COVID-19. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в свою очередь заявила, что ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась.